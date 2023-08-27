Тарабарко Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1999
Дочь: Тарабарко Анастасия
Отец ребёнка: Тарабарко Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарабарко Иван Владимирович
Отец ребёнка: Тарабарко Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно