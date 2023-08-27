Тарабарко Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабарко Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1999

Дочь: Тарабарко Анастасия

Отец ребёнка: Тарабарко Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарабарко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Тарабарко Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарабарко Владимир Александрович

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