Шаманина (Горбунова) Маргарита Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1939
Дата смертиОколо 01.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1960
Дочь: Шаманина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шаманин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1962
Дочь: Тимофеева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Шаманин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 01.02.1980