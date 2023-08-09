Шаманина (Горбунова) Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Горбунова) Маргарита Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1939

Дата смерти

Около 01.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1960

Дочь: Шаманина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
14.02.1962

Дочь: Тимофеева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманин Василий Николаевич

Смерть
Около 01.02.1980
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