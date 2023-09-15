- Татьяна (Ивановна) Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 19.06.1852 ст.
Дата смерти17.06.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 19.06.1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1871 ст.
Муж: - Иван Осипович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.
Сын: - Георгий Иванович
Отец ребёнка: - Иван Осипович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-40 стр.8-9 (Рождение №-26м)
Смерть
17.06.1901 ст.