- Татьяна (Ивановна) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Татьяна (Ивановна) Яковлевна

- Татьяна (Ивановна) Яковлевна

Место рождения

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

После 19.06.1852 ст.

Дата смерти

17.06.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 19.06.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
24.01.1871 ст.

Муж: - Иван Осипович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.

Сын: - Георгий Иванович

Отец ребёнка: - Иван Осипович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-40 стр.8-9 (Рождение №-26м)
Смерть
17.06.1901 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close