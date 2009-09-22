Кирицева (Таловирко) Анна Моисеевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1916
Дата смерти22.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1916
Отец: Таловирко Моисей Артемович
Мать: Таловирко Матрена
Окочила 7 кл. Изюмской шк. и поступила в Харьковский фармокологический институт. Работала по специальности в гг. Изюме, Бресте, Борисове, Мин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.2009