Кирицева (Таловирко) Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирицева (Таловирко) Анна Моисеевна

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Место рождения

Изюм, Харківська область

Дата рождения

28.01.1916

Дата смерти

22.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1916

Отец: Таловирко Моисей Артемович

Мать: Таловирко Матрена

Изюм, Харківська область
Окочила 7 кл. Изюмской шк. и поступила в Харьковский фармокологический институт. Работала по специальности в гг. Изюме, Бресте, Борисове, Мин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирицев Василий Иванович

Смерть
22.09.2009
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