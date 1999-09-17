Машкина (Смолина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.09.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смолин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1939
Сын: Машкин Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Машкин Сергей Кузьмич
Рождение ребёнка
05.01.1951
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Машкин Сергей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1999