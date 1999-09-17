Машкина (Смолина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкина (Смолина) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.09.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смолин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1939

Сын: Машкин Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Машкин Сергей Кузьмич

Рождение ребёнка
05.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машкин Сергей Кузьмич

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машкин Сергей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машкин Сергей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машкин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Машкин Сергей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машкин Сергей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машкин Сергей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машкин Сергей Кузьмич

Смерть
17.09.1999