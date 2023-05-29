Спирина (Занегина) Праскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: Занегин Михайло Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1876
Рождение ребёнка
02.08.1885
Отец ребёнка: Спирин Кирилл Матвеевич
Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно