Спирина (Занегина) Праскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина (Занегина) Праскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: Занегин Михайло Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1876

Муж: Спирин Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
02.08.1885

Сын: Спирин Глеб Кириллович

Отец ребёнка: Спирин Кирилл Матвеевич

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно