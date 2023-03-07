Блинников Тихон Ильич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1879 ст.
Дочь: Пелагея Тихоновна
Мать ребёнка: Блинникова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: Блинникова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Блинникова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Блиинников Николай Тихонович
Мать ребёнка: Блинникова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Агрипина Тихоновна
Мать ребёнка: Блинникова Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно