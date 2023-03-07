Блинников Тихон Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинников Тихон Ильич

Блинников Тихон Ильич

avatar

Место рождения

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.10.1879 ст.

Дочь: Пелагея Тихоновна

Мать ребёнка: Блинникова Марфа Петровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: Блинникова Марфа Петровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Блинникова Марфа Петровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Блиинников Николай Тихонович

Мать ребёнка: Блинникова Марфа Петровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Агрипина Тихоновна

Мать ребёнка: Блинникова Марфа Петровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинникова Марфа Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close