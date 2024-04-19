Матвеев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Николай Александрович
Мать ребёнка: Матвеева (Гагарина) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Елена Александровна
Мать ребёнка: Матвеева (Гагарина) Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно