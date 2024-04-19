Матвеев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Александр Иванович

Мать: Матвеева (Солдатенко) Нинель Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Николай Александрович

Мать ребёнка: Матвеева (Гагарина) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Елена Александровна

Мать ребёнка: Матвеева (Гагарина) Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева (Гагарина) Светлана Николаевна

Смерть
Неизвестно

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