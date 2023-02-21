Алексей Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Аксинья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Алексеевна
Смерть
Неизвестно