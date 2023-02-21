Алексей Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

1842 г.р.
1852 г.р.
1854 г.р.
Скрыто настройками приватности
1862 г.р.

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Аксинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Аксинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Аксинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Аксинья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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