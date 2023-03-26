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Шкода Ирина Жена Онисима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

02.01.1810 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шкода Михей Онисимович

Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович

Метрика о смерти "Украина, Запорожье Метрические Книги, 1774-1935", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XCF-6C4X : 9 March 2022), Михей Онисимов Шкода, 1855.
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Шкода Феодот/Федот Онисимович

Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шкода Никита Онисимови

Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Степан Онисимович

Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Федор Онисимович

Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкода Евгения Онисимовна

Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкода Мария Онисимовна

Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкода Онисим Иоаннович

Смерть
02.01.1810 ст.
Возможно в дате рождения есть неточность, т.к. разница с первым сыном всего 11 лет, хотя и были случаи когда выдавали замуж в 11-13 лет, но вероятно ошибка либо в дате её рождения, либо в д/р сына "У... Показать все
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