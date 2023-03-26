Шкода Ирина Жена Онисима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти02.01.1810 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович
Метрика о смерти "Украина, Запорожье Метрические Книги, 1774-1935", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XCF-6C4X : 9 March 2022), Михей Онисимов Шкода, 1855.
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Шкода Феодот/Федот Онисимович
Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкода Евгения Онисимовна
Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкода Мария Онисимовна
Отец ребёнка: Шкода Онисим Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1810 ст.
Возможно в дате рождения есть неточность, т.к. разница с первым сыном всего 11 лет, хотя и были случаи когда выдавали замуж в 11-13 лет, но вероятно ошибка либо в дате её рождения, либо в д/р сына "У... Показать все