Чередова Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Арина Федосеевна
Отец ребёнка: Чередов Федосей Никитин
Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.
Сын: Чередов Прокопий Федосеевич
Отец ребёнка: Чередов Федосей Никитин
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Василиса Федосеевна
Отец ребёнка: Чередов Федосей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно