Чередова Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Фёкла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Арина Федосеевна

Отец ребёнка: Чередов Федосей Никитин

Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.

Сын: Чередов Прокопий Федосеевич

Отец ребёнка: Чередов Федосей Никитин

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Василиса Федосеевна

Отец ребёнка: Чередов Федосей Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Федосей Никитин

Смерть
Неизвестно
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