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Спектор Анатолий Моисеевич
Спектор Анатолий Моисеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Спектор Моисей
1890 г.р.
Мать
Спектор (Серой) Куця эль Гершовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Спектор Моисей
Мать:
Спектор Куця эль Гершовна
Смерть
1941
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