Киндер Иван Федорович
Место рожденияСудилково, Шепетовский р-н, Каменец-Подольская обл., Украина
Дата рождения30.09.1928
Дата смерти01.12.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Судилково, Шепетовский р-н, Каменец-Подольская обл., Украина
Смерть
01.12.1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)