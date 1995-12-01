Киндер Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндер Иван Федорович

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Место рождения

Судилково, Шепетовский р-н, Каменец-Подольская обл., Украина

Дата рождения

30.09.1928

Дата смерти

01.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Судилково, Шепетовский р-н, Каменец-Подольская обл., Украина
Смерть
01.12.1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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