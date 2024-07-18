Сташкевич Николай Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1792
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сташкевич Иосиф Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
До 1772
Дочь: (Сташкевич Чижевская) Гонората Николаева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1772
Сын: Сташкевич Леонтий Николаев
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1792