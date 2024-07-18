Сташкевич Николай Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Николай Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1792

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сташкевич Иосиф Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
До 1772

Дочь: (Сташкевич Чижевская) Гонората Николаева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1772

Сын: Сташкевич Леонтий Николаев

Мать ребёнка: ?

Смерть
До 1792

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