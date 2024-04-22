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Иван Ануфриев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Ануфрей Прокофьев (Ич)

Мать: Анна

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Александр Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Егорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Егорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
01.08.1851 ст.

Дочь: Авдотья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Егорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Пелагея Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Егорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
18.04.1860 ст.

Сын: Александр Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Егорова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Егорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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