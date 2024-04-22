Иван Ануфриев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Ануфрей Прокофьев (Ич)
Мать: Анна
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Марфа Егорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Егорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
01.08.1851 ст.
Дочь: Авдотья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Егорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Пелагея Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Егорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
18.04.1860 ст.
Мать ребёнка: Марфа Егорова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Егорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно