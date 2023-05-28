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Антипина Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: Марья Осиповна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Антипин Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Антипин Трофим Семенович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Антипин Егор Трофимович

Отец ребёнка: Антипин Трофим Семенович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Трофим Семенович

Смерть
Неизвестно