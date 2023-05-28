Антипина Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: Марья Осиповна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Антипин Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Антипин Трофим Семенович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Антипин Трофим Семенович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно