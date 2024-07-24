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Батухина Анна Павловна

Место рождения

Ярославская область, Положиновской волости, деревня Русиново

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1875

Муж: Батухин Дмитрий Стефанович

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.05.1883

Сын: Батухин Петр

Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.12.1886

Сын: Батухин Николай

Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.03.1889

Сын: Батухин Василий

Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.09.1891

Сын: Батухин Иоанн

Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.04.1894

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1896

Сын: Батухин Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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