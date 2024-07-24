Батухина Анна Павловна
Место рожденияЯрославская область, Положиновской волости, деревня Русиново
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1875
Рождение ребёнка
17.05.1883
Сын: Батухин Петр
Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
06.12.1886
Сын: Батухин Николай
Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
24.03.1889
Сын: Батухин Василий
Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
02.09.1891
Сын: Батухин Иоанн
Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
02.04.1894
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
13.04.1896
Отец ребёнка: Батухин Дмитрий Стефанович
Смерть
Неизвестно