Бергер (Пауль) Элизабет Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бергер (Пауль) Элизабет Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пауль Константин Робертович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бергер Александр

Рождение ребёнка
06.02.1991

Сын: Бергер Виктор Александрович

Отец ребёнка: Бергер Александр

Рождение ребёнка
04.04.1994

Дочь: Engelhardt (Бергер) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Бергер Александр

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