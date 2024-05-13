Бергер (Пауль) Элизабет Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пауль Константин Робертович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бергер Александр
Рождение ребёнка
06.02.1991
Сын: Бергер Виктор Александрович
Отец ребёнка: Бергер Александр
Рождение ребёнка
04.04.1994
Дочь: Engelhardt (Бергер) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Бергер Александр