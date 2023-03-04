Сарычева (Татаринова) Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Коновалова Устина Даниловна
Отец ребёнка: Сарычев Данил Дементьев
Рождение ребёнка
1731
Сын: Сарычев Василий Данилович
Отец ребёнка: Сарычев Данил Дементьев
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Сарычев Данил Дементьев
Рождение ребёнка
1742
Сын: Сарычев Дементий Данилович
Отец ребёнка: Сарычев Данил Дементьев
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763