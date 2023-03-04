Сарычева (Татаринова) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычева (Татаринова) Феодосия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Коновалова Устина Даниловна

Отец ребёнка: Сарычев Данил Дементьев

Рождение ребёнка
1731

Сын: Сарычев Василий Данилович

Отец ребёнка: Сарычев Данил Дементьев

Рождение ребёнка
1739

Сын: Сарычев Никита Данилович

Отец ребёнка: Сарычев Данил Дементьев

Рождение ребёнка
1742

Сын: Сарычев Дементий Данилович

Отец ребёнка: Сарычев Данил Дементьев

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарычев Данил Дементьев

Смерть
После 1763
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