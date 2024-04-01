Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краснова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Краснова (Наумова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краснова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Краснова (Наумова) Анна Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно

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