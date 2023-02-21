Рыжаков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжаков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1950

Сын: Рыжаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Рыжакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Рыжакова Мария

Смерть
Неизвестно
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