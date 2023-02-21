Пудовнина (Искендерова) Рена Мамедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудовнина (Искендерова) Рена Мамедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.2004

Сын: Пудовнин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Пудовнин Александр Евгеньевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.2013

Сын: Пудовнин Матвей Александрович

Отец ребёнка: Пудовнин Александр Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудовнин Александр Евгеньевич

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