Пудовнина (Искендерова) Рена Мамедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.2004
Сын: Пудовнин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Пудовнин Александр Евгеньевич
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.2013
Сын: Пудовнин Матвей Александрович
Отец ребёнка: Пудовнин Александр Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно