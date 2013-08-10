Иванова (Тураева) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Тураева) Елена Николаевна

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Место рождения

Россия, Хабаровский край, Охотский район, посёлок Улья

Дата рождения

16.02.1967

Дата смерти

10.08.2013

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1967

Отец: Тураев Николай Алексеевич

Мать: Тураева Елизавета Леонтьевна

Россия, Хабаровский край, Охотский район, посёлок Улья
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.08.2013
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
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