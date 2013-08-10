Иванова (Тураева) Елена Николаевна
Место рожденияРоссия, Хабаровский край, Охотский район, посёлок Улья
Дата рождения16.02.1967
Дата смерти10.08.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1967
Россия, Хабаровский край, Охотский район, посёлок Улья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.08.2013
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край