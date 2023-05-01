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Никишкин Юрий Васильевич
Никишкин Юрий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никишкин Василий Емельянович
1915 г.р.
Мать
Никишкина (Меркушова) Анна Ивановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Никишкин Василий Емельянович
Мать:
Никишкина Анна Ивановна
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