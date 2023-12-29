Селивонов Максим Силвестров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти08.02.1792 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Селивонов Силвестр
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
военный бездворный посполитый
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1766
Рождение ребёнка
1766
Сын: Селивонов Иоанн Максимович
Мать ребёнка: Селивонова (...) Евдокия Никитина
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1768
Сын: Селивонов Алексей Максимович
Мать ребёнка: Селивонова (...) Евдокия Никитина
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Селивонов Кондрат Максимович
Мать ребёнка: Селивонова (...) Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1774
Сын: Селивонов Сергей Максимович
Мать ребёнка: Селивонова (...) Евдокия Никитина
Смерть
08.02.1792 ст.