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Селивонов Максим Силвестров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

08.02.1792 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Селивонов Силвестр

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
военный бездворный посполитый
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1766

Жена: Селивонова (...) Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
1766

Сын: Селивонов Иоанн Максимович

Мать ребёнка: Селивонова (...) Евдокия Никитина

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1768

Сын: Селивонов Алексей Максимович

Мать ребёнка: Селивонова (...) Евдокия Никитина

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1772

Сын: Селивонов Кондрат Максимович

Мать ребёнка: Селивонова (...) Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
1774

Сын: Селивонов Сергей Максимович

Мать ребёнка: Селивонова (...) Евдокия Никитина

Смерть
08.02.1792 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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