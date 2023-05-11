Веревка (Трипутенок) Галина Константиновна
Место рождениядеревня Островки, Березинский район, Минская область, Белорусская ССР
Дата рождения17.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Островки, Березинский район, Минская область, Белорусская ССР
Рождение ребёнка
01.09.1987
Дочь: Мороз Елена Александровна
Отец ребёнка: Веревка Александр Федорович
Минск, Минск