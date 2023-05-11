Веревка (Трипутенок) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеревка (Трипутенок) Галина Константиновна

Веревка (Трипутенок) Галина Константиновна

Место рождения

деревня Островки, Березинский район, Минская область, Белорусская ССР

Дата рождения

17.03.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Островки, Березинский район, Минская область, Белорусская ССР
Рождение ребёнка
01.09.1987

Дочь: Мороз Елена Александровна

Отец ребёнка: Веревка Александр Федорович

Минск, Минск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close