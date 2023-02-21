Руденко Павел Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНе указана
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Руденко Тарас Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1954
Дочь: Гребенщикова Нина Павловна
Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулина Людмила Павловна
Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букрина Ольга Павловна
Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руденко Владимир Павлович
Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна
Смерть