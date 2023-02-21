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Руденко Павел Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Руденко Тарас Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1954

Дочь: Гребенщикова Нина Павловна

Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулина Людмила Павловна

Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букрина Ольга Павловна

Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Сергей Павлович

Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Владимир Павлович

Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Николай Павлович

Мать ребёнка: Руденко Мария Ивановна

Смерть
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