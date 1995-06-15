Романова (Завражина) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Завражина) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.06.1995

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завражин Тимофей Иванович

Мать: Завражина Варвара

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Иммиграция
1952
г. Баку, Азербайджанская АССР
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван

Смерть
15.06.1995
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