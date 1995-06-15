Романова (Завражина) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.06.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Завражин Тимофей Иванович
Мать: Завражина Варвара
Иммиграция
1952
г. Баку, Азербайджанская АССР
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Иван
Смерть
15.06.1995