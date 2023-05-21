Пертуев Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пертуев Григорий Егорович
Мать ребёнка: Пертуева Марья Михеевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Пертуева Марья Михеевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пертуев Мин Егорович
Мать ребёнка: Пертуева Марья Михеевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пертуева Марья Михеевна
Смерть
Неизвестно