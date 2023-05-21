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Пертуев Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пертуев Григорий Егорович

Мать ребёнка: Пертуева Марья Михеевна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Пертуев Федор Егорович

Мать ребёнка: Пертуева Марья Михеевна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1824

Сын: Пертуев Мин Егорович

Мать ребёнка: Пертуева Марья Михеевна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пертуева Марья Михеевна

Смерть
Неизвестно