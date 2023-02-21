Калапова Евдокия (Авдотья) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапова Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дария Григорьевна

Отец ребёнка: Калапов Григорий Трофимович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Калапов Григорий Трофимович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Калапов Ивойло Григорьевич

Отец ребёнка: Калапов Григорий Трофимович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Калапов Григорий Трофимович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калапов Григорий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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