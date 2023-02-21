Калапова Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дария Григорьевна
Отец ребёнка: Калапов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Калапов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Калапов Ивойло Григорьевич
Отец ребёнка: Калапов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Калапов Григорий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно