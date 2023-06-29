Бибикамал Абдулла ҡыҙы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикамал Абдулла ҡыҙы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1948

Сын: Баязитов Рауил Мөхәмәтсалих улы

Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баязитова Зилә Салиховна

Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баязитов Сулейман Салихович

Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Сәриә Салиховна

Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баязитов Раиль Салихович

Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулдубаева Гүзәл Салиховна

Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибатуллина Сардия Салиховна

Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юмагужина Мәрйәм Салиховна

Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы

Смерть
Неизвестно