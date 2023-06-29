Бибикамал Абдулла ҡыҙы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1948
Сын: Баязитов Рауил Мөхәмәтсалих улы
Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баязитова Зилә Салиховна
Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баязитов Сулейман Салихович
Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Сәриә Салиховна
Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулдубаева Гүзәл Салиховна
Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибатуллина Сардия Салиховна
Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юмагужина Мәрйәм Салиховна
Отец ребёнка: Баязитов Мөхәмәтсалих Халфетдин улы
Смерть
Неизвестно