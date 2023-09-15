Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сегрей Анатольевич
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда