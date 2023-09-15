Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнатолий

Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сегрей Анатольевич

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

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