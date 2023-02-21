Лубенец Дарья Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лубенец Никанор Осипович
Мать: 2й брак
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Соня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дуся
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаранжин Неизвестно
Смерть
Неизвестно