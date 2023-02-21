Лубенец Дарья Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубенец Дарья Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лубенец Никанор Осипович

Мать: 2й брак

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Соня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дуся

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаранжин Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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