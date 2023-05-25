Измайлов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлов Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Измайлов Иван Гаврилович

Мать: Измайлова Ненилла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Терёхина Измайлова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Александр Петрович

Мать ребёнка: Терёхина Измайлова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Владимир Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Николай Петрович

Мать ребёнка: Терёхина Измайлова Вера Сергеевна