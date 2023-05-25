Измайлов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измайлов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Терёхина Измайлова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измайлов Александр Петрович
Мать ребёнка: Терёхина Измайлова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измайлов Владимир Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измайлов Николай Петрович
Мать ребёнка: Терёхина Измайлова Вера Сергеевна