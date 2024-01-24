Янченко Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янченко Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972

Отец: не указан

Мать: Янченко Пелагея

Рождение ребёнка
23.03.1996

Сын: Янченко Константин Владимирович

Мать ребёнка: Янченко Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янченко Оксана Анатольевна

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