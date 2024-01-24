Янченко Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972
Мать: Янченко Пелагея
Рождение ребёнка
23.03.1996
Сын: Янченко Константин Владимирович
Мать ребёнка: Янченко Оксана Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янченко Оксана Анатольевна