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Будрейка Ольгерд Владиславович

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

28.11.1933

Дата смерти

28.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1933

Отец: Будрейка Владислав Францевич

Мать: Будрейко Мария Васильевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Образование
С 1951 по 1955
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ростовский-на-Дону Государственный университет специальность "инженер-механик"
Образование
С 1955 по 1958
Москва, город федерального значения Москва
Институт механики Академии наук СССР аспирантура
Рождение ребёнка
25.07.1958

Дочь: Кафисова Людмила Ольгердовна

Мать ребёнка: Будрейка Инесса Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1959 по 1995
Москва, город федерального значения Москва
место работы: Научно-исследовательский институт № 88 (НИИ-88) Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике (с 1967 года - ЦНИИмаш - Центральный Научно-исследовательский институ... Показать все
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Наталья Ольгердовна

Мать ребёнка: Будрейка Инесса Михайловна

Получение учёной степени
1964
Москва, город федерального значения Москва
Кандидат технических наук
Награда
1973
Москва, город федерального значения Москва
Государственная премия СССР За участие в создании ракетно-космической техники
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будрейка Инесса Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, ул. Маршала Тухачевского д.50 корп.2 кв.15
Смерть
28.10.1998
Москва, город федерального значения Москва
Митинском кладбище (уч. № 170)