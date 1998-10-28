Будрейка Ольгерд Владиславович
Место рождения
Дата рождения28.11.1933
Дата смерти28.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1933
Образование
С 1951 по 1955
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ростовский-на-Дону Государственный университет специальность "инженер-механик"
Образование
С 1955 по 1958
Институт механики Академии наук СССР аспирантура
Рождение ребёнка
25.07.1958
Дочь: Кафисова Людмила Ольгердовна
Мать ребёнка: Будрейка Инесса Михайловна
Работа или профессия
С 1959 по 1995
место работы: Научно-исследовательский институт № 88 (НИИ-88) Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике (с 1967 года - ЦНИИмаш - Центральный Научно-исследовательский институ... Показать все
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Наталья Ольгердовна
Мать ребёнка: Будрейка Инесса Михайловна
Получение учёной степени
1964
Кандидат технических наук
Награда
1973
Государственная премия СССР За участие в создании ракетно-космической техники
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, ул. Маршала Тухачевского д.50 корп.2 кв.15
Смерть
28.10.1998
Митинском кладбище (уч. № 170)