Дубков Ларион Иванов
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Дубков Иван Иванов
Мать: Дубкова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Дубкова ?
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Александра Ларионова
Мать ребёнка: Дубкова ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дубков Александр Ларионов
Мать ребёнка: Дубкова ?
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Стефанида Ларионова
Мать ребёнка: Дубкова ?
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дубков Иван Ларионов
Мать ребёнка: Дубкова ?
Смерть
Неизвестно