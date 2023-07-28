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Дубков Ларион Иванов

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Дубков Иван Иванов

Мать: Дубкова Марфа Фёдорова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Дубков Савелий Ларионов

Мать ребёнка: Дубкова ?

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Александра Ларионова

Мать ребёнка: Дубкова ?

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Дубков Александр Ларионов

Мать ребёнка: Дубкова ?

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Стефанида Ларионова

Мать ребёнка: Дубкова ?

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Дубков Иван Ларионов

Мать ребёнка: Дубкова ?

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно