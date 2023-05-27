Мазитова Разия Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитова Разия Ибрагимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1970

Сын: Мазитов Рустем Мидхатович

Отец ребёнка: Мазитов Мидхат Фуатович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1983

Сын: Мазитов Руслан Мидхатович

Отец ребёнка: Мазитов Мидхат Фуатович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазитов Мидхат Фуатович