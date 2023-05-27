Мазитова Разия Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1970
Сын: Мазитов Рустем Мидхатович
Отец ребёнка: Мазитов Мидхат Фуатович
Рождение ребёнка
13.05.1983
Сын: Мазитов Руслан Мидхатович
Отец ребёнка: Мазитов Мидхат Фуатович
Бракосочетание
Неизвестно