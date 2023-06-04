Ступенькова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступенькова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступеньков Иван Петрович

Отец ребёнка: Ступеньков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступеньков Павел Петрович

Отец ребёнка: Ступеньков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступеньков Федор Петрович

Отец ребёнка: Ступеньков Петр

Смерть
Неизвестно