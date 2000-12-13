Пуцыкович (Пургина) Нина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуцыкович (Пургина) Нина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1946

Дата смерти

13.12.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1943 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1946

Отец: Пургин Кузьма

Мать: Пургина Мария

Рождение ребёнка
11.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуцыкович Николай Илларионович

Рождение ребёнка
05.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуцыкович Николай Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуцыкович Николай Илларионович

Смерть
13.12.2000
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