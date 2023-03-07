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Шестаков Гавриил Фролович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шестаков Фрол Леонтьевич

Мать: Шестакова Феодосия Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ксения Гавриловна

Мать ребёнка: Шестакова Агафья Арефьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Лобова Мария Шестакова

Мать ребёнка: Шестакова Агафья Арефьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.10.1863

Сын: Шестаков Карп Гаврилович

Мать ребёнка: Шестакова Агафья Арефьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1865

Сын: Шестаков Леонтий Гаврилович

Мать ребёнка: Шестакова Агафья Арефьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Агафья Арефьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина ?

Смерть
Неизвестно
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