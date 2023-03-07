Шестаков Гавриил Фролович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ксения Гавриловна
Мать ребёнка: Шестакова Агафья Арефьевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Лобова Мария Шестакова
Мать ребёнка: Шестакова Агафья Арефьевна
Рождение ребёнка
20.10.1863
Мать ребёнка: Шестакова Агафья Арефьевна
Рождение ребёнка
22.05.1865
Сын: Шестаков Леонтий Гаврилович
Мать ребёнка: Шестакова Агафья Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кряквина ?
Смерть
Неизвестно