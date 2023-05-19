Латынцев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1917
Дата смерти16.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Латынцева Варвара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1984