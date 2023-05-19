Латынцев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латынцев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1917

Дата смерти

16.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Латынцева Варвара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латынцева Варвара Семеновна

Смерть
16.06.1984