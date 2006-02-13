Нургалиев Султан
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1910
Дата смерти13.02.2006
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1910
Отец: Нургалиев Нургали
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нургалиева Малика
Смерть
13.02.2006
Большие Кайбицы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Некрополь Вмк, Пгт Апастово (Казань)
Некрополь Вмк, Пгт Апастово (Казань)