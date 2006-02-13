Нургалиев Султан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нургалиев Султан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1910

Дата смерти

13.02.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1910

Отец: Нургалиев Нургали

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нургалиева Малика

Смерть
13.02.2006
Большие Кайбицы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Некрополь Вмк, Пгт Апастово (Казань)
Некрополь Вмк, Пгт Апастово (Казань)
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