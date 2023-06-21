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Фролов Иван Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1798 по 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1798 по 1800 ст.

Отец: Фролов Никон Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Мавра

Рождение ребёнка
С 1818 по 1819 ст.

Сын: Фролов Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Минаевна

Рождение ребёнка
С 1827 по 1828 ст.

Сын: Фролов Константин Иванович

Мать ребёнка: Фролова Варвара Минаевна

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Минаевна

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Минаевна

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Минаевна

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Минаевна

Рождение ребёнка
С 1840 по 1841 ст.

Сын: Фролов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Фролова Варвара Минаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Варвара Минаевна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно