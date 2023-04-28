(Волгина) Ирина
Место рождения
Дата рождения03.11.1937
Дата смерти21.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хаськович Феликс
Рождение ребёнка
25.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хаськович Феликс
Смерть
21.10.1992