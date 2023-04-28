(Волгина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волгина) Ирина

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.11.1937

Дата смерти

21.10.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаськович Феликс

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаськович Феликс

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.10.1992
Москва, город федерального значения Москва
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