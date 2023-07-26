Прохорова Хрестинья ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1870
Сын: Прохоров Павел Семионович
Отец ребёнка: Прохоров Семион Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городнова Александра Семионовна
Отец ребёнка: Прохоров Семион Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прохоров Семион Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно