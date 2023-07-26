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Прохорова Хрестинья ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1870

Сын: Прохоров Павел Семионович

Отец ребёнка: Прохоров Семион Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городнова Александра Семионовна

Отец ребёнка: Прохоров Семион Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Фрол Семионович

Отец ребёнка: Прохоров Семион Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Семион Сергеевич

Смерть
Неизвестно