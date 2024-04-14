Теребова Наталья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подъяков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Подъяков Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подъяков Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Подъяков Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида Дмитриевна
Отец ребёнка: Подъяков Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотовская Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Подъяков Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
31.05.1930
Сын: Подъяков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Подъяков Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно