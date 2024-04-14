Теребова Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теребова Наталья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подъяков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Подъяков Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подъяков Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Подъяков Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подъяков Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида Дмитриевна

Отец ребёнка: Подъяков Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотовская Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Подъяков Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
31.05.1930

Сын: Подъяков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Подъяков Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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