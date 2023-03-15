Пустовалов Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовалов Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Пустовалов Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пустовалов Федор

Мать ребёнка: Пустовалова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Пустовалов ?

Мать ребёнка: Пустовалова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: ?

Мать ребёнка: Пустовалова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустовалова ?

Смерть
Неизвестно
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