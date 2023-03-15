Пустовалов Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Пустовалов Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пустовалов Федор
Мать ребёнка: Пустовалова ?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Пустовалов ?
Мать ребёнка: Пустовалова ?
Рождение ребёнка
1915
Дочь: ?
Мать ребёнка: Пустовалова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пустовалова ?
Смерть
Неизвестно