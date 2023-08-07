Мавра Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Домиан Самсонович

Отец ребёнка: Самсон Флорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Емельян Самсонович

Отец ребёнка: Самсон Флорович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Виктор Самсонович

Отец ребёнка: Самсон Флорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсон Флорович

Место жительства
Неизвестно
Погорелка деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
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