Мавра Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Домиан Самсонович
Отец ребёнка: Самсон Флорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Емельян Самсонович
Отец ребёнка: Самсон Флорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Виктор Самсонович
Отец ребёнка: Самсон Флорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсон Флорович
Место жительства
Неизвестно
Погорелка деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно