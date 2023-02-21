Федюкина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюкина Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Федюкин Иван Лукич

Отец ребёнка: Федюкин Лука Михайлович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1926

Дочь: Гайдерова Антонина Лукинична

Отец ребёнка: Федюкин Лука Михайлович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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