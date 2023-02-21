Федюкина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Федюкин Иван Лукич
Отец ребёнка: Федюкин Лука Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1926
Дочь: Гайдерова Антонина Лукинична
Отец ребёнка: Федюкин Лука Михайлович
Смерть
Неизвестно